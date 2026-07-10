Энтони Хопкинс 60 лет работал над музыкой и выпустит альбом

Накануне Энтони Хопкинс показал, как празднует победу сборной Англии на чемпионате мира по футболу. На снимке 88-летний актер предстал в футболке домашней формы сборной Англии с тремя львами на груди. В кадре он обнимает свою 70-летнюю жену Стеллу Арройяве, которая, судя по форме, болеет за сборную Мексики. «Мы все победители», — написал Хопкинс в посте после матча, в котором Англия одержала победу над Мексикой со счетом 3:2.