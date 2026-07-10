Энтони Хопкинс 60 лет работал над музыкой и выпустит альбом

Британский актер Энтони Хопкинс подписал контракт с лейблом Decca Classics: 21 августа он выпустит свой первый официальный альбом с музыкой собственного сочинения. Альбом получил название Life Is a Dream, в него войдут композиции, над которыми 88-летний актер работал более 60 лет, сообщает Variety.
Энтони Хопкинс играет на фортепиано с четырех лет. Уже в детстве он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте начал сочинять музыку для спектаклей.
«Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой. Я сочинял музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», — отметил актер.
В новом альбоме произведения Энтони Хопкинса исполнил Филармонический оркестр под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Первый сингл альбома под названием Bracken Road уже вышел — релиз состоялся в пятницу. По информации лейбла, эта композиция навеяна детскими воспоминаниями Хопкинса о Маргаме в Южном Уэльсе. В нем композитор создал ностальгический портрет улиц, лугов, полей и гор, которые окружали дом его семьи в 1940-х годах.
Энтони Хопкинс — композитор-самоучка. В 2012 году он получил премию Classic Brit Award в категории «Альбом года» за вклад в работу над созданием альбома голландского скрипача Андре Рьё And the Waltz Goes On. В 2025 году он впервые выступил с живым исполнением Life Is a Dream на концерте в Саудовской Аравии. Произведение исполнил Королевский филармонический оркестр Великобритании.
Хопкинс назвал подписание контракта с Decca «честью, которую будет ценить всю жизнь». Актер отметил, что для него было большой честью сотрудничать с оркестром «Филармония» и его виртуозными солистами — виолончелистом Грегорио Ньето и пианистом Серхио Темпо. Он также выразил благодарность дирижеру Густаво Дудамелю: «Изящным взмахом дирижерской палочки он наполнял каждую ноту глубоким и неизгладимым смыслом, создавая живописный пейзаж, который побуждает слушателя почувствовать и представить нечто глубоко личное».
Сам Дудамель в ответ назвал Хопкинса одним из тех редких артистов, чей талант выходит за рамки одного вида искусства. Дирижер отметил, что глубина воображения и эмоциональная правдивость, которые отличают работы Хопкинса в кино и на сцене, присутствуют и в его музыке.
Энтони Хопкинс болеет за сборную Англии
Накануне Энтони Хопкинс показал, как празднует победу сборной Англии на чемпионате мира по футболу. На снимке 88-летний актер предстал в футболке домашней формы сборной Англии с тремя львами на груди. В кадре он обнимает свою 70-летнюю жену Стеллу Арройяве, которая, судя по форме, болеет за сборную Мексики. «Мы все победители», — написал Хопкинс в посте после матча, в котором Англия одержала победу над Мексикой со счетом 3:2.
Пользователи обратили внимание, что сэр Энтони Хопкинс сильно изменился внешне: он похудел, появилась борода. Судя по информации на портале IMDb, в настоящий момент актер задействован в семи крупных проектах. Среди них — фильм Гая Ричи «Жена и пес», биографическая картина о братьях Мазератти, а также роль Чарльза Дарвина в фильме The Species («Виды»).
Уроженец Уэльса, Энтони Хопкинс известен своей культовой ролью доктора Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». Актерская игра в этом фильме принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль.