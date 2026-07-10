Hurriyet: Турция продала российские С-400 одной из стран Персидского залива

Днем ранее та же газета сообщала о поисках Анкарой юридической формулы для выхода из-под действия американских санкций CAATSA и возвращения в программу производства истребителей F-35. Напомним, Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд в 2017 году. После заключения контракта Анкара была исключена из программы F-35.