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Hurriyet: Турция продала российские С-400 одной из стран Персидского залива

По данным проправительственной турецкой газеты, сделку о продаже С-400 могут официально объявить уже 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Турецкая проправительственная газета Hurriyet сообщила, что зенитные ракетные системы С-400, приобретенные Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. Об этом пишет обозреватель издания Абдюлькадир Сельви. По его данным, о сделке будет объявлено 10 июля, в пятницу.

«С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива. Вчера велась работа над устранением некоторых проблем, сообщается, что к полуночи они устранены. Одни называют ОАЭ, другие — Катар, лучше всего дождаться официального заявления», — написал журналист.

Днем ранее та же газета сообщала о поисках Анкарой юридической формулы для выхода из-под действия американских санкций CAATSA и возвращения в программу производства истребителей F-35. Напомним, Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд в 2017 году. После заключения контракта Анкара была исключена из программы F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре на полях саммита НАТО заявил о намерении отменить санкции против Турции, введенные из-за покупки С-400. Трамп также пообещал рассмотреть возможность продажи Анкаре истребителей F-35, отметив, что это укрепит двусторонние отношения.

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