Hurriyet: Турция продала российские С-400 одной из стран Персидского залива

Турецкая проправительственная газета Hurriyet сообщила, что зенитные ракетные системы С-400, приобретенные Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. Об этом пишет обозреватель издания Абдюлькадир Сельви. По его данным, о сделке будет объявлено 10 июля, в пятницу.
Днем ранее та же газета сообщала о поисках Анкарой юридической формулы для выхода из-под действия американских санкций CAATSA и возвращения в программу производства истребителей F-35. Напомним, Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд в 2017 году. После заключения контракта Анкара была исключена из программы F-35.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре на полях саммита НАТО заявил о намерении отменить санкции против Турции, введенные из-за покупки С-400. Трамп также пообещал рассмотреть возможность продажи Анкаре истребителей F-35, отметив, что это укрепит двусторонние отношения.