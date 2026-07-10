Динамовские рукопашники на пьедестале «Кубка Чёрного моря»

По регламенту турнир проходил в личном зачёте: участников разбивали на подгруппы, после чего следовала стадия с выбыванием. Чтобы у спортсменов была ещё одна попытка попасть на пьедестал, организовали утешительные бои — за третье место боролись не только полуфиналисты, но и четвертьфиналисты.