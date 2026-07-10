Опубликован рекомендованный график каникул в школах Иркутской области

Учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Осенние каникулы рекомендованы с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля. Летний отдых продлится с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать предложенный график как основу или разработать собственный.