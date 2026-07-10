Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован рекомендованный график каникул в школах Иркутской области

Каникулы в новом учебном году будут длиться не менее девяти дней.

Источник: www_aif_ru

Министерство образования Иркутской области направило в школы рекомендательный график каникул на предстоящий учебный год. Согласно документу, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней. Это необходимо для полноценного отдыха и профилактики переутомления школьников, пояснил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Осенние каникулы рекомендованы с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля. Летний отдых продлится с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать предложенный график как основу или разработать собственный.