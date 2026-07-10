В Москве открыли новый маршрут «Пропавшие искроносы»

Пользователи побывают в Музее Москвы, Парке Горького, парке искусств «Музеон» и в других культурных пространствах столицы. По сюжету дети становятся участниками волшебной миссии. Так, на далекой планете Эйдора они собирают искроносов — это маленькие звездочки восторга, которые появляются там, где люди встречаются с прекрасным. Капсула с искроносами разбилась, и теперь юным участникам нужно пройти маршрут, найти спрятавшиеся искорки и вернуть их до захода солнца.