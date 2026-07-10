В Москве открыли новый маршрут «Пропавшие искроносы»

Маршрут «Пропавшие искроносы» появился в проекте «Играй в Москву» по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Пользователи побывают в Музее Москвы, Парке Горького, парке искусств «Музеон» и в других культурных пространствах столицы. По сюжету дети становятся участниками волшебной миссии. Так, на далекой планете Эйдора они собирают искроносов — это маленькие звездочки восторга, которые появляются там, где люди встречаются с прекрасным. Капсула с искроносами разбилась, и теперь юным участникам нужно пройти маршрут, найти спрятавшиеся искорки и вернуть их до захода солнца.
Маршрут объединяет музейную, городскую и парковую части. Дети познакомятся с экспозицией Музея Москвы, изучат старинные игрушки, изразцы и самовары, а также узнают, как жили и отдыхали москвичи в разные эпохи. Прогулка проходит через бассейн «Чайка», Крымский мост, парк искусств «Музеон», памятник Петру I, Новую Третьяковку, Пушкинскую набережную, Андреевский мост, Нескучный сад и территорию Парка Горького. На каждой точке детям нужно выполнить задание. Например, найти предметы в музее, ответить на вопросы, посчитать детали архитектуры или придумать название корабля.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.