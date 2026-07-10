Российский врач подвергся сталкингу после просьбы не дарить шоколад

В Интернете медик составил перечень подарков от больных и отметил, что шоколад лучше не приносить, так как он безвкусный. Это видео распространилось по социальным сетям, и мужчину стали осуждать за недопустимые высказывания. Одна из женщин, подписавшаяся на него, назвала его «избалованным юнцом», направила жалобу администрации больницы, а затем начала контактировать с приятелями врача, чтобы отыскать его родителей.