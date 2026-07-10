Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский врач подвергся сталкингу после просьбы не дарить шоколад

Жители Екатеринбурга обрушились с критикой на доктора Евгения, который в своем блоге признался, что ему не нравится, когда пациенты дарят шоколад «Бабаевский».

Жители Екатеринбурга обрушились с критикой на доктора Евгения, который в своем блоге признался, что ему не нравится, когда пациенты дарят шоколад «Бабаевский». Врач столкнулся с преследованием и в итоге был вынужден писать объяснительную для руководства городской больницы, информирует Telegram-канал Ural Mash.

В Интернете медик составил перечень подарков от больных и отметил, что шоколад лучше не приносить, так как он безвкусный. Это видео распространилось по социальным сетям, и мужчину стали осуждать за недопустимые высказывания. Одна из женщин, подписавшаяся на него, назвала его «избалованным юнцом», направила жалобу администрации больницы, а затем начала контактировать с приятелями врача, чтобы отыскать его родителей.

Начальство вызвало Евгения и потребовало написать объяснительную записку. Вопрос об увольнении из-за неприязни к шоколаду не поднимался.

В США рассказали, какую иллюзию поддерживают Трамп и Зеленский.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше