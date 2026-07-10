Российский врач подвергся сталкингу после просьбы не дарить шоколад

Жители Екатеринбурга обрушились с критикой на доктора Евгения, который в своем блоге признался, что ему не нравится, когда пациенты дарят шоколад «Бабаевский». Врач столкнулся с преследованием и в итоге был вынужден писать объяснительную для руководства городской больницы, информирует Telegram-канал Ural Mash.
В Интернете медик составил перечень подарков от больных и отметил, что шоколад лучше не приносить, так как он безвкусный. Это видео распространилось по социальным сетям, и мужчину стали осуждать за недопустимые высказывания. Одна из женщин, подписавшаяся на него, назвала его «избалованным юнцом», направила жалобу администрации больницы, а затем начала контактировать с приятелями врача, чтобы отыскать его родителей.
Начальство вызвало Евгения и потребовало написать объяснительную записку. Вопрос об увольнении из-за неприязни к шоколаду не поднимался.
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