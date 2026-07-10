В Иркутской области 12 конфискованных автомобилей передали Минобороны

Владельцы были признаны виновными в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ суды назначили им штрафы и конфискацию транспортных средств независимо от их стоимости или наличия других собственников.