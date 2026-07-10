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В Иркутской области 12 конфискованных автомобилей передали Минобороны

Машины изъяты у водителей, повторно задержанных за вождение в нетрезвом виде.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области судебные приставы направили Министерству обороны России 12 транспортных средств, изъятых у владельцев по решению судов.

— С начала 2026 года в доход государства обращены почти 400 единиц транспорта. Из них 12 переданы военному ведомству, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

Среди переданных машин — семь иномарок премиум-класса, два отечественных автомобиля и три мотоцикла.

Владельцы были признаны виновными в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ суды назначили им штрафы и конфискацию транспортных средств независимо от их стоимости или наличия других собственников.

Приставы изымают машины и передают их в специализированные организации для дальнейшего распоряжения. Часть из них теперь будет использоваться в интересах Министерства обороны.