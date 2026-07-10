В пятницу в Калининграде ждем +19°С, местами дожди

В Калининграде в пятницу днем ждем до +17…+19°С. Кратковременные дожди наиболее вероятны до 12−13 часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В течение дня небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Наименьшая вероятность осадков сегодня у морского побережья, наибольшая — в центральной, восточной, южной, северной частях региона.
Из приятного — ветер умеренный, без намека на шторм.
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