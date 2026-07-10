Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400

По данным обозревателя Абдюлькадира Сельви, сделка находится на завершающей стадии, а все технические вопросы уже урегулированы. Официальное объявление о продаже, как ожидается, последует в ближайшее время.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара искала способ урегулировать вопрос с С-400, чтобы смягчить последствия американских санкций и добиться возвращения в программу производства истребителей F-35. Этот вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция подписали в 2017 году. После получения комплексов США исключили Анкару из программы создания истребителей F-35, передает издание.
По информации газеты Türkiye, на форуме оборонной промышленности НАТО, прошедшем в Анкаре в преддверии саммита альянса, были подписаны соглашения на сумму не менее 50 миллиардов долларов.