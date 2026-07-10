Дороги ремонтируют в восьми муниципалитетах Хабаровского края

Общая протяженность попавших под ремонт участков составит 110 километров — всего обновят 17 участков загородных трасс. Кроме того, планируется привести в порядок 189,8 погонных метров мостов. Все работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено около 5 млрд рублей. По итогам июня общая готовность дорожных объектов составляет 30%. Работы идут на территории восьми муниципалитетов — Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского, Аяно-Майского, Ванинского, Советско-Гаванского и имени Лазо районов. В списке крупнейших объектов: участок трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре (19,83 километров), мост через озеро Мылка на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, а также подъездные дороги к селам Дружба и Черная Речка в Хабаровском районе. Если говорить про все федеральные, краевые и муниципальные программы, то по ним в общей сложности в этом году в Хабаровском крае отремонтируют свыше 260 километров загородных трасс.