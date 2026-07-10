Жилет и знак необязательны, но есть нюанс: что должно быть в машине в 2026 году

Аптечку, знак аварийной остановки и световозвращающий жилет возить в машине формально не обязательно. Но если они понадобятся, а их не окажется — водитель рискует получить штраф. Эксперты, опрошенные ИА PrimaMedia, объяснили, в каких случаях инспектор вправе наказать водителя.
В соответствии с действующим законодательством, ранее обязательные аптечка и знак исключены из Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация авто, разъяснили в пресс-службе ГК «АВТОДОМ». Сотрудник ГИБДД не имеет права штрафовать за их отсутствие.
Исключение — ситуация, когда эти предметы нужны, чтобы не нарушить ПДД. К примеру, при ДТП или вынужденной остановке водитель обязан незамедлительно выставить знак аварийной остановки.
«Знак нужно выставлять перед машиной при ДТП, а также в случае вынужденной остановки в местах с ограниченной видимостью или там, где она запрещена», — напомнил автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.
В населённых пунктах его устанавливают на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля, а вне населённых пунктов — не менее 30 метров, добавили в «Авито Авто».
Штраф за невыполнение — 1000 рублей по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ.
Световозвращающий жилет также не входит в перечень обязательных предметов. Однако в соответствии с пунктом 2.3.4 ПДД водитель обязан быть одетым в жилет при выходе из машины вне населённых пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. За нарушение — штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ, уточнили в пресс-службе «АВТОДОМ».
Что касается аптечки — формально она необязательна, но в ПДД указана обязанность водителя принять меры для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
«Как раз для этого нужна аптечка, да и для собственной безопасности её лучше возить с собой», — отметил Липовицкий.
«В 2026 году в ее состав входят одноразовые медицинские маски и перчатки, устройство для искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, стерильные салфетки, бинты, рулонный лейкопластырь, спасательное изотермическое покрывало и ножницы. — перечислили в “Авито Авто”. — Также рекомендуется хранить в аптечке инструкцию по оказанию первой помощи, блокнот, маркер (или карандаш) и футляр для хранения. Аптечки, приобретенные ранее, можно использовать до окончания срока годности».
Водитель вправе использовать содержимое аптечки для оказания первой помощи как пострадавшим в ДТП, так и посторонним лицам, если обладает соответствующими навыками, добавили в пресс-службе «АВТОДОМ». Законодательство не запрещает такие действия, а оказание первой помощи не является медицинским вмешательством и не требует специального разрешения. Главное правило — не причинить дополнительный вред и как можно скорее вызвать скорую помощь.
Огнетушитель также не является обязательным предметом с точки зрения ПДД, но его наличие может помочь быстро среагировать при возгорании автомобиля, отметили в Авито Авто. Для легкового автомобиля рекомендуется использовать порошковый или углекислотный огнетушитель объёмом не менее 2 литров. Он должен быть исправным, сертифицированным, заправленным и иметь действующий срок годности.
Обязательный минимум, за отсутствие которого предусмотрена ответственность, — это документы: водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и полис ОСАГО, напомнили в «Авито Авто». Водительское удостоверение и СТС можно предъявлять в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто», однако бумажные оригиналы по-прежнему нужно иметь при себе. За их отсутствие предусмотрена административная ответственность.
Кроме того, к обязательным требованиям относится использование детского кресла при перевозке детей с учётом их возраста, роста и веса. Знак «Начинающий водитель» должен быть установлен на автомобиле, если стаж вождения составляет менее двух лет.
Остальные предметы, хотя и не обязательны с точки зрения закона, могут быть критически важны для безопасности в экстренной ситуации, резюмировали в пресс-службе «АВТОДОМ».
Главная цель этих рекомендаций — не избежать штрафа, а обеспечить безопасность водителя и пассажиров.