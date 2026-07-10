Жилет и знак необязательны, но есть нюанс: что должно быть в машине в 2026 году

Световозвращающий жилет также не входит в перечень обязательных предметов. Однако в соответствии с пунктом 2.3.4 ПДД водитель обязан быть одетым в жилет при выходе из машины вне населённых пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. За нарушение — штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ, уточнили в пресс-службе «АВТОДОМ».