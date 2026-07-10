На Кубани школьники посетили производство полимерной упаковки

Участники инженерной смены «Вольное АгроДело» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края посетили завод полипропиленовой упаковки «Прогресс Агро». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в районной администрации.
Экскурсоводом выступил главный инженер завода Эдуард Засыпкин. Школьники познакомились с полным циклом производства полипропиленовой упаковки — от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Участникам показали автоматизированные производственные линии, системы контроля качества и цифрового мониторинга технологических процессов. Также им рассказали о перспективных направлениях развития предприятия, включая выпуск материала для 3D-печати.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.