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Хабаровчанин совершил 20 краж из местных магазинов

По версии следствия, 46-летний хабаровчанин с декабря 2025 года по май 2026 года крал продукты, алкоголь и бытовую химию из разных магазинов, расположенных в Индустриальном и Железнодорожном районах Хабаровска. Общий ущерб от его действий составил 115 тысяч рублей. При этом в двух случаях сотрудники магазинов пресекли попытки краж. В итоге в отношении горожанина возбуждено уголовное.

По версии следствия, 46-летний хабаровчанин с декабря 2025 года по май 2026 года крал продукты, алкоголь и бытовую химию из разных магазинов, расположенных в Индустриальном и Железнодорожном районах Хабаровска. Общий ущерб от его действий составил 115 тысяч рублей. При этом в двух случаях сотрудники магазинов пресекли попытки краж. В итоге в отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Рассматривать его будет Железнодорожный суд Хабаровска.