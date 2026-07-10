Хабаровчанин совершил 20 краж из местных магазинов

По версии следствия, 46-летний хабаровчанин с декабря 2025 года по май 2026 года крал продукты, алкоголь и бытовую химию из разных магазинов, расположенных в Индустриальном и Железнодорожном районах Хабаровска. Общий ущерб от его действий составил 115 тысяч рублей. При этом в двух случаях сотрудники магазинов пресекли попытки краж. В итоге в отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Рассматривать его будет Железнодорожный суд Хабаровска.