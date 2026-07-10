Железногорец испугался проверки от приставов и за один день рассчитался с долгами

Железногорец за один день погасил долг по алиментам после требования судебного пристава проверить его имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.
В отношении 41-летнего гражданина было возбуждено исполнительное производство по алиментам на содержание его сына в размере ¼ от всех видов дохода в пользу бывшей супруги. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного взыскания, а также об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.
Задолженность составляла более 350 тысяч рублей. Гражданин официально нигде не работал и зарегистрированного имущества не имел, платежи вносил нерегулярно и малыми суммами.
«Судебный пристав привлек должника к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1, суд назначил ему обязательные работы сроком на 30 часов. Отработав административное наказание, должник стал оплачивать текущие алименты исправно, однако образовавшийся долг не уменьшался», — рассказали ГУФССП по региону.
В итоге в ходе исполнительных действий сотрудник службы в очередной раз вручил должнику требование о проверке имущества по адресу его проживания. После этого мужчина в этот же день погасил долг по алиментам в полном объеме, включая исполнительский сбор.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.