Железногорец испугался проверки от приставов и за один день рассчитался с долгами

В отношении 41-летнего гражданина было возбуждено исполнительное производство по алиментам на содержание его сына в размере ¼ от всех видов дохода в пользу бывшей супруги. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного взыскания, а также об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.