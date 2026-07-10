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Железногорец испугался проверки от приставов и за один день рассчитался с долгами

Железногорец за один день погасил долг по алиментам после требования судебного пристава проверить его имущество.

Железногорец за один день погасил долг по алиментам после требования судебного пристава проверить его имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

В отношении 41-летнего гражданина было возбуждено исполнительное производство по алиментам на содержание его сына в размере ¼ от всех видов дохода в пользу бывшей супруги. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного взыскания, а также об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.

Задолженность составляла более 350 тысяч рублей. Гражданин официально нигде не работал и зарегистрированного имущества не имел, платежи вносил нерегулярно и малыми суммами.

«Судебный пристав привлек должника к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1, суд назначил ему обязательные работы сроком на 30 часов. Отработав административное наказание, должник стал оплачивать текущие алименты исправно, однако образовавшийся долг не уменьшался», — рассказали ГУФССП по региону.

В итоге в ходе исполнительных действий сотрудник службы в очередной раз вручил должнику требование о проверке имущества по адресу его проживания. После этого мужчина в этот же день погасил долг по алиментам в полном объеме, включая исполнительский сбор.

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