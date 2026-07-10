Северное плоскостопие: в Волгограде ученые открыли генетические особенности

Волгоградские ученые выяснили, почему у жителей севера чаще встречается плоскостопие и сколиоз. Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Ханты-Мансийской медицинской академии и РУДН установили: климат влияет на соединительную ткань сильнее, чем национальность и гены.
Ученые обследовали 168 юношей из разных этнотерриториальных групп: жителей Центральной России, тюркских народов, уроженцев Африки, Ближнего Востока, Северного Кавказа и северных регионов. У жителей Центральной России и Севера признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани встречались до 90% случаев. У уроженцев жарких стран — только в 45−57% случаев, без тяжелых форм.
По данным исследователей, среди участников с Северного Кавказа высокий уровень нарушений выявили у тех, кто родился и вырос в Москве, а не на исторической родине. Это подтвердило: холодный климат делает скрытые дефекты тканей более заметными.
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