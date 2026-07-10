В 24 муниципалитетах Красноярского края благоустраивают выбранные жителями пространства

В Шушенском завершается обустройство сквера «Огни Саян», в Заозёрном — сквера на улице Прохорова. В Норильске преобразится территория у Молодёжного центра, в Минусинске — сквера на улице Тимирязева. Еще пять объектов находятся в высокой степени готовности. Это скверы в Енисейске, Уяре, Дивногорске, Минусинске и пешеходная зона на улице Норильской в Шарыпове.