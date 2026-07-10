В России появилась первая прабабушка-леопард

За всю историю наблюдений за этим редким подвидом в естественной среде обитания случай Грации считается уникальным по уровню воспроизводства. Самка принесла 10 пятнистых котят в 5 помётах, при этом потомство появлялось стабильно с интервалом около 2 лет между выводками.