В России появилась первая прабабушка-леопард

В Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда» впервые выявили особь дальневосточного леопарда, которая получила статус прабабушки. Ею оказалась самка под идентификационным номером Leo 23F по кличке Грация, у которой появился первый документально подтверждённый правнук.
Сотрудники парка установили этот факт в ходе работы по обобщению сведений о родственных связях и построению семейного дерева хищников. Генеалогическая линия Грации насчитывает уже четыре поколения, что делает её одной из самых протяжённых родословных, известных специалистам.
За всю историю наблюдений за этим редким подвидом в естественной среде обитания случай Грации считается уникальным по уровню воспроизводства. Самка принесла 10 пятнистых котят в 5 помётах, при этом потомство появлялось стабильно с интервалом около 2 лет между выводками.
Пресс-служба нацпарка отмечает, что такая продолжительная и результативная репродуктивная активность ранее не фиксировалась у дальневосточных леопардов в дикой природе. О других подробностях жизни семейства в четырёх поколениях пока не сообщается.
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