Краевой суд Приморья признал законным проект дороги в районе улицы Дежнева

Ранее Ленинский районный суд уже отказал группе жителей, которые требовали признать недействующим постановление мэрии от 4 июля 2025 года № 1838 в части прохождения так называемых красных линий через границы их земельных участков. Граждане настаивали на том, что документ нарушает их права, однако судебная коллегия по административным делам краевого суда 8 июля оставила это решение без изменений, отклонив апелляционные жалобы.