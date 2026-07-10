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На Западе объяснили, почему Patriot не поможет Украине

Junge Welt: Украина не сможет выпускать Patriot раньше 2029 года.

Источник: Комсомольская правда

Украина не сможет начать производство ракет-перехватчиков Patriot по лицензии США раньше 2029 года, пишет немецкая газета Junge Welt.

По мнению авторов, обещание Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию не поможет ВСУ в конфликте, так как даже при быстром строительстве мощностей на создание одной ракеты уйдет два года, а на двигатель — два с половиной.

«Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, а они ей нужны именно сейчас», — подытожили авторы газеты.

8 июля Трамп допустил возможность передачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Он выразил уверенность, что Украина сможет оперативно начать выпуск боеприпасов, как только получит необходимые технические инструкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины вооружением не способствует урегулированию, а лишь затягивает конфликт. Накануне в Кремле прокомментировали намерения США передать Киеву лицензии на Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не носит розовых очков и осознает, что Вашингтон продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву.

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