Украина не сможет начать производство ракет-перехватчиков Patriot по лицензии США раньше 2029 года, пишет немецкая газета Junge Welt.
По мнению авторов, обещание Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию не поможет ВСУ в конфликте, так как даже при быстром строительстве мощностей на создание одной ракеты уйдет два года, а на двигатель — два с половиной.
«Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, а они ей нужны именно сейчас», — подытожили авторы газеты.
8 июля Трамп допустил возможность передачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Он выразил уверенность, что Украина сможет оперативно начать выпуск боеприпасов, как только получит необходимые технические инструкции.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины вооружением не способствует урегулированию, а лишь затягивает конфликт. Накануне в Кремле прокомментировали намерения США передать Киеву лицензии на Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не носит розовых очков и осознает, что Вашингтон продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву.