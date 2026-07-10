Воронеж оказался в топ-5 среди городов страны по спросу на смартфоны с ИИ

По данным МегаФона, за последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Если в прошлом году их доля составляла всего 6,5% от ассортимента, то сегодня этот показатель достиг уже 16%. Рост предложения напрямую подогревает интерес — всё больше абонентов осознанно выбирают устройства с дополнительным функционалом, что сказалось на росте продаж — за год они выросли на 27%.