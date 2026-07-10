Минобрнауки назвало сроки ввода курса «Русский язык как государственный» в вузах

«В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь», — отметил господин Могилевский на заседании управсовета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке. По словам замминистра, если план поддержит сообщество, его интегрируют в учебные планы тех вузов, которые участвуют в пилотном проекте. Затем курс введут в остальных университетах страны, уточнил он.