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Минобрнауки назвало сроки ввода курса «Русский язык как государственный» в вузах

Власти планируют ввести курс «Русский язык как государственный» в учебные программы отдельных вузов уже в 2027/28 учебном году. Об этом рассказал «РИА Новости» замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Власти планируют ввести курс «Русский язык как государственный» в учебные программы отдельных вузов уже в 2027/28 учебном году. Об этом рассказал «РИА Новости» замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

«В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь», — отметил господин Могилевский на заседании управсовета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке. По словам замминистра, если план поддержит сообщество, его интегрируют в учебные планы тех вузов, которые участвуют в пилотном проекте. Затем курс введут в остальных университетах страны, уточнил он.

Проект подготовил Санкт-Петербургский госуниверситет. Как рассказал чиновник, новый курс не будет повторять школьную программу по соответствующему предмету — он предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка. «Ну и, конечно, так или иначе, этот модуль будет направлен на укрепление грамотности наших студентов, как российских, так и иностранных», — пояснил господин Могилевский.

Накануне президент Владимир Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов. Доклад о выполнении поручения глава Минобрнауки Валерий Фальков должен представить до 1 декабря 2029 года. Согласно поручению, курс включат в социогуманитарную часть «фундаментального ядра» новой системы высшего образования.

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