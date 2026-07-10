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Футболист сборной Англии Райс подхватил серьезную инфекцию на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пропустил уже вторую тренировку подряд.

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пропустил уже вторую тренировку подряд. 27-летний спортсмен подхватил кишечную инфекцию, которая усугубила имевшиеся у него неврологические проблемы. Об этом сообщает Би-би-си.

Неврологические нарушения, по данным источника, оказывали влияние на подколенное сухожилие и поясницу футболиста, а инфекция добавила осложнений. В команде принимают все меры, чтобы недуг не перекинулся на других игроков.

Кроме того, защитник Марк Гехи в пятницу пройдёт медобследование. Врачи должны определить, сможет ли он выйти на поле в субботнем четвертьфинале против Норвегии. Ещё один игрок обороны — Рис Джеймс — уже вернулся к тренировкам после травмы.

Матч Англия — Норвегия пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени. Чемпионат мира-2026 проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики и продлится до 19 июля.

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