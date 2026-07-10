Футболист сборной Англии Райс подхватил серьезную инфекцию на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пропустил уже вторую тренировку подряд. 27-летний спортсмен подхватил кишечную инфекцию, которая усугубила имевшиеся у него неврологические проблемы. Об этом сообщает Би-би-си.
Неврологические нарушения, по данным источника, оказывали влияние на подколенное сухожилие и поясницу футболиста, а инфекция добавила осложнений. В команде принимают все меры, чтобы недуг не перекинулся на других игроков.
Кроме того, защитник Марк Гехи в пятницу пройдёт медобследование. Врачи должны определить, сможет ли он выйти на поле в субботнем четвертьфинале против Норвегии. Ещё один игрок обороны — Рис Джеймс — уже вернулся к тренировкам после травмы.