Футболист сборной Англии Райс подхватил серьезную инфекцию на ЧМ

Кроме того, защитник Марк Гехи в пятницу пройдёт медобследование. Врачи должны определить, сможет ли он выйти на поле в субботнем четвертьфинале против Норвегии. Ещё один игрок обороны — Рис Джеймс — уже вернулся к тренировкам после травмы.