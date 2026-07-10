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В Таганроге эвакуируют людей из домов, попавших в зону ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге после атаки БПЛА поврежден частный дом и горит порт.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 10 июля Таганрог и другие территории Ростовской области подверглись воздушной атаке беспилотников. В приморском городе зафиксированы повреждения частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания и пожар на территории Морского порта. Сейчас ведется эвакуация жителей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Жителям Таганрога напомнили, что при обнаружении фрагментов БПЛА необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112, не прикасаясь к обломкам.

— Уважаемые таганрожцы, соблюдайте все меры безопасности, — сказано в сообщении.

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