В Таганроге эвакуируют людей из домов, попавших в зону ЧС после атаки БПЛА

В ночь на 10 июля Таганрог и другие территории Ростовской области подверглись воздушной атаке беспилотников. В приморском городе зафиксированы повреждения частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания и пожар на территории Морского порта. Сейчас ведется эвакуация жителей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Жителям Таганрога напомнили, что при обнаружении фрагментов БПЛА необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112, не прикасаясь к обломкам.
— Уважаемые таганрожцы, соблюдайте все меры безопасности, — сказано в сообщении.
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