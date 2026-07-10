Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операция «Ночь» против пьяных водителей пройдет на дорогах Нижнего Новгорода

Ее организуют в предстоящие выходные дни.

Источник: Живем в Нижнем

Широкомасштабную целевую операцию «Ночь» проведут на дорогах Нижнего Новгорода в предстоящие выходные. Сотрудники ГАИ будут ловить пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В ведомстве напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии и за отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Если водитель повторно попался на нарушении, то ему грозит уголовная ответственность и конфискация машины.

Напомним, что нижегородцы могут получить 5000 рублей за донос на пьяного водителя. О факте нетрезвой езды необходимо сообщать по телефону 112.