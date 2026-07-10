Операция «Ночь» против пьяных водителей пройдет на дорогах Нижнего Новгорода

В ведомстве напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии и за отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Если водитель повторно попался на нарушении, то ему грозит уголовная ответственность и конфискация машины.