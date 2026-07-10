Администрация Калининграда планирует взять кредит на 500 млн рублей

Процентная ставка по кредиту будет плавающей и будет зависеть от ключевой ставки Банка России. При этом контракт не предусматривает комиссий и иных платежей, кроме процентов за пользование кредитом и возможных штрафных санкций. Максимальная сумма, которую власти готовы заплатить банку в виде процентов за пользование кредитом, составляет 76,7 млн рублей.