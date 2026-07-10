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Администрация Калининграда планирует взять кредит на 500 млн рублей

Процентная ставка по кредиту будет плавающей и будет зависеть от ключевой ставки Банка России.

Администрация Калининграда объявила торги среди банков на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 500 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июля, итоги планируют подвести 24 июля.

Согласно документации, кредитные средства планируется привлечь «для финансирования дефицита городского бюджета и (или) погашения долговых обязательств» Калининграда.

Получить первые средства по кредитной линии администрация сможет в период с 1 по 21 декабря 2026 года. Срок действия кредитной линии составит 350 дней с момента первой выдачи средств.

Процентная ставка по кредиту будет плавающей и будет зависеть от ключевой ставки Банка России. При этом контракт не предусматривает комиссий и иных платежей, кроме процентов за пользование кредитом и возможных штрафных санкций. Максимальная сумма, которую власти готовы заплатить банку в виде процентов за пользование кредитом, составляет 76,7 млн рублей.

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