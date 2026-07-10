В Ракитном Белгородской области школьники познакомились с работой врача

В ходе экскурсии школьники выяснили, какие качества нужны медицинским работникам и с какими трудностями врачам и медсестрам приходится сталкиваться каждый день. Посещение больницы стало для ребят не просто ознакомительной прогулкой, а честным разговором о профессии, который помог понять главное: работа в сфере медицины — это служение людям, требующее терпения, сострадания и профессионализма.