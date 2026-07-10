В Ракитном Белгородской области школьники познакомились с работой врача

Ученики медицинского класса школы № 1 поселка Ракитное Белгородской области посетили центральную районную больницу по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Ракитянского района.
Сначала ребята побывали в хирургическом отделении, где смогли понаблюдать за высококлассной работой хирургов. Затем они посетили клинико-диагностическую лабораторию, где познакомились с современным оборудованием и узнали, как готовятся препараты для анализа.
В ходе экскурсии школьники выяснили, какие качества нужны медицинским работникам и с какими трудностями врачам и медсестрам приходится сталкиваться каждый день. Посещение больницы стало для ребят не просто ознакомительной прогулкой, а честным разговором о профессии, который помог понять главное: работа в сфере медицины — это служение людям, требующее терпения, сострадания и профессионализма.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.