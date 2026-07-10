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70-летний хабаровчанин обманул государство на 350 тысяч рублей для открытия бизнеса

В 2023 году пенсионер, желая начать предпринимательскую деятельность, подал в центр соцподдержки ложные сведения о размере пенсии и доходах семьи, чтобы получить государственную помощь на поддержку малого бизнеса. На основании недостоверных документов, указывающих, что его семья малоимущая, он заключил контракт на ведение ИП и незаконно получил 350 тысяч рублей, причинив ущерб государству. Сейчас на имущество.

В 2023 году пенсионер, желая начать предпринимательскую деятельность, подал в центр соцподдержки ложные сведения о размере пенсии и доходах семьи, чтобы получить государственную помощь на поддержку малого бизнеса. На основании недостоверных документов, указывающих, что его семья малоимущая, он заключил контракт на ведение ИП и незаконно получил 350 тысяч рублей, причинив ущерб государству. Сейчас на имущество мужчины наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.