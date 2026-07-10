Екатеринбург отметит День города 1 августа

Через месяц Екатеринбургу исполнится 303 года. Как всегда, нас ждет празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра и до вечера. Однако в этот раз главные торжества состоятся не в привычную третью субботу августа, а в первую. Такое решение было принято на заседании Екатеринбургской городской Думы, после того, как мэр Алексей Орлов направил депутатам письмо с обращениями от горожан, высказывавшихся за перенос празднования.