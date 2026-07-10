В Хабаровске впервые пройдёт фестиваль национальной кухни КМНС «Амта»

Программа обещает быть насыщенной. Будет работать выставка-ярмарка изделий народных промыслов. Состоится конкурс национальной кухни по восьми номинациям (по числу представленных народов). Жюри оценит не только вкус, но и аутентичность рецептов, использование натуральных местных продуктов и соблюдение традиционной технологии.