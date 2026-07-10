В Хабаровске впервые пройдёт фестиваль национальной кухни КМНС «Амта»

2 августа в Краевом дворце культуры профсоюзов впервые состоится фестиваль национальной кухни коренных малочисленных народов Севера «Амта». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие приурочено к Году единства народов России и Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа.
Организатором выступает региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». Главная цель фестиваля — сохранить и популяризировать кулинарные традиции восьми этносов, проживающих на территории региона: нанайцев, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков, эвенов, негидальцев и нивхов.
В фестивале примут участие авторские группы, семейные коллективы, национальные общины, некоммерческие организации и предприниматели из десяти муниципальных районов края. Возраст участников — от 15 до 75 лет, каждая команда насчитывает 4−5 человек.
Программа обещает быть насыщенной. Будет работать выставка-ярмарка изделий народных промыслов. Состоится конкурс национальной кухни по восьми номинациям (по числу представленных народов). Жюри оценит не только вкус, но и аутентичность рецептов, использование натуральных местных продуктов и соблюдение традиционной технологии.
В 14 часов начнется состоится торжественное приветствие участников и награждение победителей. Завершится фестиваль гала-концертом творческих коллективов.
Организаторы подчеркивают, что фестиваль «Амта» — не просто гастрономическое шоу. Его задача — выявить талантливых мастеров, дать импульс развитию этнокулинарного туризма и познакомить широкую публику с историей здорового питания коренных народов, веками основанного на дарах тайги и рек.