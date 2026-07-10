Семья из Красноярского края выиграла 5 млн рублей в конкурсе

Семья Сергейкиных из Железногорска стала победителем второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финал прошёл в Москве. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Всего победителями признаны 60 семейных команд. Каждая получит по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все 328 семей-финалистов отправятся в путешествия по стране.
Команда из Железногорска — пять человек: мама Елена, папа Дмитрий, дочь Татьяна, сын Павел и бабушка Надежда Алексеевна. Сергейкины представляют династию атомщиков с общим стажем 108 лет. В семье воспитывают дочь с особенностями здоровья.
«Мы обычная семья из Сибири. Не ожидали, что будем стоять на сцене и получать главный приз. Очень довольны и благодарны стране, Президенту за то, что теперь есть такие возможности», — поделилась Надежда Алексеевна.
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