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Семья из Красноярского края выиграла 5 млн рублей в конкурсе

Всего победителями признаны 60 семейных команд.

Семья Сергейкиных из Железногорска стала победителем второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финал прошёл в Москве. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Всего победителями признаны 60 семейных команд. Каждая получит по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все 328 семей-финалистов отправятся в путешествия по стране.

Команда из Железногорска — пять человек: мама Елена, папа Дмитрий, дочь Татьяна, сын Павел и бабушка Надежда Алексеевна. Сергейкины представляют династию атомщиков с общим стажем 108 лет. В семье воспитывают дочь с особенностями здоровья.

«Мы обычная семья из Сибири. Не ожидали, что будем стоять на сцене и получать главный приз. Очень довольны и благодарны стране, Президенту за то, что теперь есть такие возможности», — поделилась Надежда Алексеевна.

Ранее мы сообщали, что супруги из Красноярского края живут вместе уже 50 лет.