Результаты ЕГЭ двоих нижегородских учеников аннулируют из-за телефонов

По словам министра, специалисты просмотрели видеозапись, которая подтвердила факт наличия телефона подтвердился, а также был зафиксирован момент фотографирования контрольно-измерительных материалов. Более того, проверка видео выявила ещё одного молодого человека, который также использовал телефон в аудитории.