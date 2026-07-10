ГИМС МЧС России по ЕАО подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Еврейской автономной области подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. Профилактическая работа на водных объектах региона вышла на новый уровень. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЕАО, за отчётный период инспекторы провели 230 патрулирований, осмотрели 68 маломерных судов и составили 24 административных протокола на общую сумму 84 800 рублей. Семь судоводителей освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения. С начала года проведено 1 543 беседы с жителями, вручено 3 024 памятки, только на водоёмах охвачено 2 494 отдыхающих.
Особое внимание уделялось работе с детьми. Сотрудники МЧС провели 414 уроков безопасности в школах и летних лагерях, где их послушали 8 941 учащийся. Состоялось 107 инструктажей с преподавателями, инспекторы 11 раз участвовали в родительских собраниях. Кроме того, они обошли 1 128 частных домовладений, где проживают 2 477 человек, из них 651 — несовершеннолетние.
За полугодие аттестовано семь судоводителей, заменено 30 удостоверений, зарегистрировано 15 судов, произведено 43 ежегодных и девять первичных освидетельствований маломерных судов. Как отметил начальник центра ГИМС МЧС России по ЕАО Владимир Корчминский, деятельность инспекции характеризуется комплексным подходом к обеспечению безопасности на водных объектах.
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