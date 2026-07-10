ГИМС МЧС России по ЕАО подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года

Особое внимание уделялось работе с детьми. Сотрудники МЧС провели 414 уроков безопасности в школах и летних лагерях, где их послушали 8 941 учащийся. Состоялось 107 инструктажей с преподавателями, инспекторы 11 раз участвовали в родительских собраниях. Кроме того, они обошли 1 128 частных домовладений, где проживают 2 477 человек, из них 651 — несовершеннолетние.