Страховая выплатила максимум на ремонт Porsche после ДТП, но денег не хватило из-за особенностей автостраховки

Виновный в ДТП с Porsche белорус заплатит больше половины за ремонт из своего кармана из-за особенной автостраховки. Подробности рассказали в Министерстве финансов.
ДТП с участием Ford и Porsche произошло в Минске. Виновником аварии оказался водитель Ford. Страховая компания выплатила максимальную сумму выплат по обязательному страхованию, лимит которой составляет 1150 базовых величин.
Но данный случай оказался примерно, когда лимита выплат по обязательному страхованию может не хватить.
В частности, ремонт Porsche после ДТП оценили в 123,4 тысячи рублей. И из-за того, что у виновника аварии была только обязательная страховка, имеющая ограничение по сумме возмещения, денег не хватило.
— Страховая, клиентом которой был виновник, выплатила предельные на тот момент 48,3 тысячи рублей, а оставшиеся 75,1 тысячи рублей легли долгом на водителя, совершившего ДТП, — прокомментировали в Минфине.
В ведомстве пояснили, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, лучше заключать договор добровольного страхования.
Еще сервис автоматической оценки квартир стал доступен во всех областных центрах Беларуси.
А еще мы писали, что белорусы могут получить штрафы до 1125 за нескошенную траву на участке.