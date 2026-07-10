В Советской Гавани произошло аварийное отключение света в центре города и Моргородке

В Советской Гавани Хабаровского края сегодня произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались жители центральной части города и микрорайона Моргородок. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Советской Гавани, причиной отключения стала аварийная ситуация на электросетях. На месте уже работают бригады ООО «Региональные энергетические системы», которые устраняют повреждения. По информации компании, ситуация находится под контролем. О сроках восстановления электроснабжения не сообщается. Жителей просят сохранять спокойствие.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru