В Советской Гавани произошло аварийное отключение света в центре города и Моргородке

Как сообщили в администрации Советской Гавани, причиной отключения стала аварийная ситуация на электросетях. На месте уже работают бригады ООО «Региональные энергетические системы», которые устраняют повреждения. По информации компании, ситуация находится под контролем. О сроках восстановления электроснабжения не сообщается. Жителей просят сохранять спокойствие.