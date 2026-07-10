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В Волгограде фура въехала в очередь на заправку и смяла 5 машин

Грузовик протаранил выстроившиеся в очередь на АЗС автомобили.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде поздно вечером 9 июля произошло ДТП на Третьей продольной в районе Ангарского. В ожидании своей очереди за бензином волгоградцы выстроились на магистрали. Грузовик не успел затормозить и протаранил хвост очереди. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в аварии пострадало 6 машин — сам грузовик и 5 легковушек.

Пострадавших среди людей нет. «Кто стоит в очереди с конца, включайте аварийку», — обращаются друг к другу водители в чатах по поиску бензина. Напомним, ранее облпромторг прокомментировал ситуацию с наличием топлива в Волгоградской области на 9 июля.