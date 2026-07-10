В Нижегородской области волонтеры будут помогать водителям на АЗС

В Нижегородской области запустили проект «Помощь на заправке»: добровольцев приглашают помочь водителям в очередях из‑за напряжённой ситуации с топливом. Старт проекта — 9 июля. Об этом сообщили в ПСО «Волонтёр».
Волонтёры будут регулировать очереди, помогать с заправкой, информировать о поступлении бензина и работающих АЗС. Дежурства пройдут на станциях «Лукойл» в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске: по 2−3 человека на точке, смена — от 4 часов.
Добровольцам выдадут экипировку и оборудование (жилеты, фонари, рации и др.), а взамен предоставят возможность заправить личный автомобиль без очереди в «технические часы» и официально подтверждённые волонтёрские часы.
В регионе также ввели схему обслуживания «чёт‑нечёт» по номерам авто и лимиты на объём топлива (для госслужб ограничений нет). Скоро появится интерактивная карта с запасами бензина на АЗС.
Ранее нижегородские власти попросили увеличить поставки топлива в регион.