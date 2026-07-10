В Нижегородской области волонтеры будут помогать водителям на АЗС

Волонтёры будут регулировать очереди, помогать с заправкой, информировать о поступлении бензина и работающих АЗС. Дежурства пройдут на станциях «Лукойл» в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске: по 2−3 человека на точке, смена — от 4 часов.