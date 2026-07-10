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Один человек погиб и десять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 49 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и десять получили ранения, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки ВСУ нанесли 49 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и десять получили ранения, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Погибший установлен в пригородном Белгородском округе, где дрон ВСУ ударил по автомобилю на участке дороги Ясные Зори — Черемошное. Водитель скончался на месте, двое его пассажиров были доставлены в больницу. Среди них был 16-летний парень, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Как подчеркнул господин Шуваев, при необходимости пациента могут перевести в федеральное медучреждение.

Еще восемь раненых зафиксированы в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

Под удар ВСУ также попали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский и Ракитянский округа. ВСУ произвели пять артиллерийских обстрелов. Расчеты ПВО сбили и подавили 104 беспилотника.

Сутками ранее ВСУ нанесли по Белгородской области 75 ударов, в результате которых один человек погиб и 22 пострадали.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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