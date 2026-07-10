Один человек погиб и десять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

Погибший установлен в пригородном Белгородском округе, где дрон ВСУ ударил по автомобилю на участке дороги Ясные Зори — Черемошное. Водитель скончался на месте, двое его пассажиров были доставлены в больницу. Среди них был 16-летний парень, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Как подчеркнул господин Шуваев, при необходимости пациента могут перевести в федеральное медучреждение.