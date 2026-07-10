День рыбака, семейная йога и ярмарка мастеров: насыщенные выходные во Владивостоке

Рабочая неделя близится к завершению, открывая жителям города путь к насыщенному уикенду. ИА PrimaMedia по традиции подготовило дайджест самых интересных и активных событий, которые нельзя пропустить.
Соревнования по игре на PlayStation 5 «Ловись, рыба!» (12+).
Библиотека № 10 организует соревнования по рыбной ловле на PlayStation 5, приуроченных ко Дню рыбака.
Участники смогут выступить в одиночном состязании или посоревноваться с друзьями. Принять участие может любой желающий.
Программа:
— простая в управлении игра, в которой необходимо выловить как можно больше крупной рыбы за ограниченное время;
— пробный раунд перед соревнованием;
— подарок от библиотеки победителю по итогам соревнований.
Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).
Когда: 11 июля в 10.00.
Встреча-обсуждение «По дорогам советского лета» (6+).
Государственный архив Приморского края проведет встречу в рамках краевого проекта «Бодрая суббота. Выходной в архиве», посвящённую летним каникулам советских детей.
Каким было лето без смартфонов, но с бесконечными играми во дворе, поездками к бабушке, походами на речку и долгожданной путёвкой в пионерский лагерь? Расскажут на встрече.
Программа:
— Как проходили летние каникулы советских школьников в городе, деревне и пионерских лагерях;
— Архивные документы, фотографии и воспоминания, рассказывающие о детском отдыхе;
— Материалы, связанные с историей пионерских лагерей Приморского края;
— Интерактивные задания: «прочитать» архивные фотографии, угадать дворовые игры, предметы и звуки советского лета.
Где: Государственный архив Приморского края (ул. Командорская, 11 стр. 11).
Когда: 11 июля в 11.00.
Семейная йога (0+).
11 июля на озере Чан пройдет семейная йога.
Под руководством Ирины Строкач — специалиста по ЛФК, тренера по детской йоге и, что важно, многодетной мамы:
— совместные упражнения, которые развивают малышей;
— укрепление семейных связей;
— расслабление и отдых, которого так не хватает.
Где: Озеро Чан (пр-т 100-летия Владивостока, 7Б).
Когда: 11 июля в 11.00.
Семейный пикник «Любимые рядом» (0+).
11 июля во Владивостоке, в парке им. Лазо, пройдет семейный пикник «Любимые рядом» — фестиваль для тех, кто хочет провести день ярко, весело и вместе с близкими.
Программа:
Для детей (12.00−16.00):
— мастер-классы;
— аквагрим;
— шоу с аниматорами;
— шоу мыльных пузырей;
— выступления дрессированных собак;
— обучение гребле на лодках-драконах;
— игры и многое другое.
Для родителей:
12.00 — лекция от «Кафемы» «Какао — от боба до чашки».
12.00−15.00 — мастер-класс по изготовлению украшения от «Doshbeads».
12.00−15.00 — мастер-класс по изготовлению цветочного ободка.
13.00 — танцевальный мастер-класс для мам и малышей от студии «Этажи».
13.30 — «Ти-тестинг чая Тиджур» от «Кафемы».
15.00 — встреча с психологом «Семейные ценности и традиции — фундамент крепкой семьи».
16.30 — встреча с молодыми мамами-предпринимателями «Современное материнство. Как успеть всё?». Спикеры: Анна Дошина, Наталья Лесникова, Наталья Залевская.
16.30 — шоу воздушных змеев.
17.30 — музыкальная программа от Юрия Полякова и группы «Море солнца».
Где: Парк культуры и отдыха им. Лазо (ул. Десятая, 44).
Когда: 11 июля в 12.00.
Творческий квартирник «Люблю свой город» (12+).
Лето во Владивостоке — это не только море, но и поэзия. 11 июля библиотека № 10 откроет свои двери для творческого объединения «В одно касание» под руководством Татьяны Федоровой.
Эта встреча посвящена 166-летию любимого города — Владивостока, а её тема говорит сама за себя — «Люблю свой город».
Как всегда, мероприятие начнётся с небольшой артикуляционной разминки, а затем авторы будут делиться самым сокровенным. Прозвучат стихи собственного сочинения, строки признанных классиков и произведения современных авторов. После первого акта состоится чаепитие со сладостями.
Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).
Когда: 11 июля в 15.00.
День рыбака. Артэтаж: ночная виниловая ярмарка (12+).
Центр современного искусства «Артэтаж» и Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» проведет в субботу 11 июля ночную виниловую ярмарку — вечернюю встречу коллекционеров грампластинок в честь Дня Рыбака.
В программе музыка, виниловый своп, настольные игры и ярмарка пластинок.
Можно прийти, чтобы встретиться с единомышленниками, приобрести новые экземпляры для своей коллекции, а также получить бесплатные консультации меломанов и коллекционеров Владивостока по всем тематическим вопросам.
Где: Артэтаж (ул. Адмирала Фокина, 25).
Когда: 11 июля в 18.00.
Выставка-продажа комнатных растений (0+).
Расписание мастер-классов:
Суббота, 11 июля:
15.00 — Мастер-класс по созданию кокедамы от Анны.
Воскресенье, 12 июля:
12.00 — Мастер-класс для детей «Гусеничка ползёт по листу», поделка с движением от Светланы.
14.00 — Мастер-класс по пересадке орхидей от Тимофея.
Большой выбор суккулентов, садики, бонсай, флорариумы и композиции из тилландсий, грунты, удобрения. Участники выставки посоветуют, как лучше выращивать и содержать растения.
На выставке будут представлены:
сортовые фиалки, стандартные и миниатюрные, фиалки-химеры,
орхидеи;
тилландсии и композиции из них;
бонсай;
кливия;
ктенанта;
шефлера;
сингониум;
сансивиерия;
редкие растения и др.
Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 11 и 12 июля в 10.00.
Выставка-продажа котят и щенков мелких пород (0+).
На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 11 и 12 июля в 11.00.
Ярмарка «Улица мастеров у моря» (0+).
Каждые выходные набережная Спортивной гавани становится точкой притяжения для всех, кто ценит ручной труд и неповторимый стиль. Здесь собраны работы мастеров Приморья: керамика, авторские украшения, живопись, оригинальные предметы декора, свечи и множество других изделий, в которые авторы вложили частичку своей души.
Ярмарка ждёт по пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 20.00 на набережной Спортивной гавани (аллея у фонтана, неподалёку от ресторана «Супра»).
Обращаем внимание: в случае неблагоприятных погодных условий работа ярмарки может быть временно приостановлена.
Где: Набережная Спортивной гавани.
Когда: 11 и 12 июля в 11.00.
Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).
С 2 мая по 10 октября, каждую субботу, в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.
Материалы участникам мероприятия будут предоставлены бесплатно.
Где: Набережная Спортивной гавани.
Когда: 11 июля в 12.00.
Силовая йога на стадионе МГУ (12+).
Все желающие могут прийти на тренировку под открытым небом независимо от возраста и уровня подготовки.
Сначала разогреют суставы, выполнят силовые упражнения, укрепят мышцы и подготовят тело к практике. Только после этого перейдут к растяжке, асанам, дыхательным практикам и расслаблению.
Такой формат помогает сделать занятия безопаснее, эффективнее и комфортнее даже для тех, кто никогда раньше не занимался йогой.
С собой коврик, удобную спортивную одежду, воду и, если прохладно, плед.
При сильном дожде тренировка отменяется. Во всех остальных случаях занятие состоится.
Где: Стадион МГУ им. адмирала Невельского (ул. Лейтенанта Шмидта, 20).
Когда: 12 июля в 7.30.
Приморская лаборатория локальной идентичности (12+).
Приморская лаборатория — это цикл лекций, мозговых штурмов, встреч с экспертами и разработки уникальных проектов про Приморский край. За три месяца участники пройдут путь от идеи до реализации физических прототипов продукта. В финале цикла будут выбраны три проекта-победителя, которые получат готовый тираж своей продукции и другие возможности дальнейшей реализации продукта.
На старте у вас может не быть идей и готовых решений, главное — желание создать концептуальный интересный продукт и готовность работать и развиваться!
Очные занятия будут проходить в июле и августе.
Где: Центр содействия развитию молодежи Приморского края (ул. Аксаковская, 12 стр. 2).
Когда: 12 июля в 10.00.
Праздничная программа «День рыбака» (0+).
12 июля жителей и гостей Владивостока ждет один из самых любимых летних праздников Приморья — День рыбака.
Мероприятие объединит гастрономию, музыку, творчество и семейный отдых, познакомив гостей с морскими традициями и вкусами Дальнего Востока. Праздник пройдёт на площадке рядом с Национальным центром «Россия» в Приморском крае.
На протяжении всего дня будет работать гастрономический фудкорт, где свои блюда представят ведущие рестораны и гастропроекты города. Особым событием станет приготовление дальневосточной ухи от компании «Доброфлот», а также поля, на которых шеф-повара поделятся авторскими рецептами блюд из приморских продуктов.
Участники гастрономического фудкорта: «Токио Маркет», «Омлет станция», «ЕДА И ТОЧКА.», «Русский Самовар», «Ух Ты Блин!», «Сладкий Островок», «Пекарня БВ», «Медовый домик», «Пян-Се», «Чи Фань» и Husky Ice.
Фестиваль станет возможностью провести день всей семьёй, попробовать блюда дальневосточной кухни и окунуться в атмосферу настоящего приморского праздника.
Программа гастрономических мастер-классов:
12.00−12.30 — хрустящая камбала с картофелем и крабовым соусом. Кожевин Владимир — шеф-повар сети современного стритфуда «ЕДА И ТОЧКА».
12.45−13.15 — биточки из минтая с чёрным и белым рисом под огуречным соусом. Подрубный Анатолий — шеф-повар сети кафе быстрого питания «НА LAVA'ШЕ».
13.30−14.00 — пельмени с минтаем. Январёв Дмитрий — шеф-повар гастромаркета «Сытый».
14.15−14.45 — дальневосточная окрошка. Мухамедов Азамат — основатель и бренд-шеф кафе «Омлет станция».
15.00−15.30 — кручёная камбала с картофельным пюре и соусом «Три икры». Бельчик Алексей и Мурзагильдина Кристина — шеф-повара сети автокафе «Кофемашина».
15.45−16.15 — дальневосточная скоблянка из кукумарии и кальмара. Хайдаров Абдулла — бренд-шеф сети азиатской кухни «Вжух и Суши».
Праздничную атмосферу дополнят творческие мастер-классы, детская зона, фотовыставка и концертная программа с участием группы «КОИН», группы «Радио Бэнд» и Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Тихоокеанского флота России.
Где: Набережная Спортивной гавани.
Когда: 12 июля в 12.00.