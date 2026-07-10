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День рыбака, семейная йога и ярмарка мастеров: насыщенные выходные во Владивостоке

Редакция ИА PrimaMedia подготовила подборку мероприятий на 11 и 12 июля.

Источник: PrimaMedia.ru

Рабочая неделя близится к завершению, открывая жителям города путь к насыщенному уикенду. ИА PrimaMedia по традиции подготовило дайджест самых интересных и активных событий, которые нельзя пропустить.

Соревнования по игре на PlayStation 5 «Ловись, рыба!» (12+).

Библиотека № 10 организует соревнования по рыбной ловле на PlayStation 5, приуроченных ко Дню рыбака.

Участники смогут выступить в одиночном состязании или посоревноваться с друзьями. Принять участие может любой желающий.

Программа:

— простая в управлении игра, в которой необходимо выловить как можно больше крупной рыбы за ограниченное время;

— пробный раунд перед соревнованием;

— подарок от библиотеки победителю по итогам соревнований.

Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).

Когда: 11 июля в 10.00.

Встреча-обсуждение «По дорогам советского лета» (6+).

Государственный архив Приморского края проведет встречу в рамках краевого проекта «Бодрая суббота. Выходной в архиве», посвящённую летним каникулам советских детей.

Каким было лето без смартфонов, но с бесконечными играми во дворе, поездками к бабушке, походами на речку и долгожданной путёвкой в пионерский лагерь? Расскажут на встрече.

Программа:

— Как проходили летние каникулы советских школьников в городе, деревне и пионерских лагерях;

— Архивные документы, фотографии и воспоминания, рассказывающие о детском отдыхе;

— Материалы, связанные с историей пионерских лагерей Приморского края;

— Интерактивные задания: «прочитать» архивные фотографии, угадать дворовые игры, предметы и звуки советского лета.

Где: Государственный архив Приморского края (ул. Командорская, 11 стр. 11).

Когда: 11 июля в 11.00.

Семейная йога (0+).

11 июля на озере Чан пройдет семейная йога.

Под руководством Ирины Строкач — специалиста по ЛФК, тренера по детской йоге и, что важно, многодетной мамы:

— совместные упражнения, которые развивают малышей;

— укрепление семейных связей;

— расслабление и отдых, которого так не хватает.

Где: Озеро Чан (пр-т 100-летия Владивостока, 7Б).

Когда: 11 июля в 11.00.

Семейный пикник «Любимые рядом» (0+).

11 июля во Владивостоке, в парке им. Лазо, пройдет семейный пикник «Любимые рядом» — фестиваль для тех, кто хочет провести день ярко, весело и вместе с близкими.

Программа:

Для детей (12.00−16.00):

— мастер-классы;

— аквагрим;

— шоу с аниматорами;

— шоу мыльных пузырей;

— выступления дрессированных собак;

— обучение гребле на лодках-драконах;

— игры и многое другое.

Для родителей:

12.00 — лекция от «Кафемы» «Какао — от боба до чашки».

12.00−15.00 — мастер-класс по изготовлению украшения от «Doshbeads».

12.00−15.00 — мастер-класс по изготовлению цветочного ободка.

13.00 — танцевальный мастер-класс для мам и малышей от студии «Этажи».

13.30 — «Ти-тестинг чая Тиджур» от «Кафемы».

15.00 — встреча с психологом «Семейные ценности и традиции — фундамент крепкой семьи».

16.30 — встреча с молодыми мамами-предпринимателями «Современное материнство. Как успеть всё?». Спикеры: Анна Дошина, Наталья Лесникова, Наталья Залевская.

16.30 — шоу воздушных змеев.

17.30 — музыкальная программа от Юрия Полякова и группы «Море солнца».

Где: Парк культуры и отдыха им. Лазо (ул. Десятая, 44).

Когда: 11 июля в 12.00.

Творческий квартирник «Люблю свой город» (12+).

Лето во Владивостоке — это не только море, но и поэзия. 11 июля библиотека № 10 откроет свои двери для творческого объединения «В одно касание» под руководством Татьяны Федоровой.

Эта встреча посвящена 166-летию любимого города — Владивостока, а её тема говорит сама за себя — «Люблю свой город».

Как всегда, мероприятие начнётся с небольшой артикуляционной разминки, а затем авторы будут делиться самым сокровенным. Прозвучат стихи собственного сочинения, строки признанных классиков и произведения современных авторов. После первого акта состоится чаепитие со сладостями.

Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).

Когда: 11 июля в 15.00.

День рыбака. Артэтаж: ночная виниловая ярмарка (12+).

Центр современного искусства «Артэтаж» и Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» проведет в субботу 11 июля ночную виниловую ярмарку — вечернюю встречу коллекционеров грампластинок в честь Дня Рыбака.

В программе музыка, виниловый своп, настольные игры и ярмарка пластинок.

Можно прийти, чтобы встретиться с единомышленниками, приобрести новые экземпляры для своей коллекции, а также получить бесплатные консультации меломанов и коллекционеров Владивостока по всем тематическим вопросам.

Где: Артэтаж (ул. Адмирала Фокина, 25).

Когда: 11 июля в 18.00.

Выставка-продажа комнатных растений (0+).

11—12 июля на 3 этаже ТДЦ «Море» пройдет юбилейная выставка-продажа комнатных растений «Цветочный островок»!

Расписание мастер-классов:

Суббота, 11 июля:

15.00 — Мастер-класс по созданию кокедамы от Анны.

Воскресенье, 12 июля:

12.00 — Мастер-класс для детей «Гусеничка ползёт по листу», поделка с движением от Светланы.

14.00 — Мастер-класс по пересадке орхидей от Тимофея.

Большой выбор суккулентов, садики, бонсай, флорариумы и композиции из тилландсий, грунты, удобрения. Участники выставки посоветуют, как лучше выращивать и содержать растения.

На выставке будут представлены:

сортовые фиалки, стандартные и миниатюрные, фиалки-химеры, в т. ч. листовые химеры;

орхидеи;

тилландсии и композиции из них;

бонсай;

кливия;

ктенанта;

шефлера;

сингониум;

сансивиерия;

редкие растения и др.

Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).

Когда: 11 и 12 июля в 10.00.

Выставка-продажа котят и щенков мелких пород (0+).

11—12 июля в ТДЦ «Море» на 4 этаже будет проводиться выставка-продажа самых красивых котят и щенков мелких пород.

На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.

Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).

Когда: 11 и 12 июля в 11.00.

Ярмарка «Улица мастеров у моря» (0+).

Каждые выходные набережная Спортивной гавани становится точкой притяжения для всех, кто ценит ручной труд и неповторимый стиль. Здесь собраны работы мастеров Приморья: керамика, авторские украшения, живопись, оригинальные предметы декора, свечи и множество других изделий, в которые авторы вложили частичку своей души.

Ярмарка ждёт по пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 20.00 на набережной Спортивной гавани (аллея у фонтана, неподалёку от ресторана «Супра»).

Обращаем внимание: в случае неблагоприятных погодных условий работа ярмарки может быть временно приостановлена.

Где: Набережная Спортивной гавани.

Когда: 11 и 12 июля в 11.00.

Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).

С 2 мая по 10 октября, каждую субботу, в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.

Материалы участникам мероприятия будут предоставлены бесплатно.

Где: Набережная Спортивной гавани.

Когда: 11 июля в 12.00.

Силовая йога на стадионе МГУ (12+).

Все желающие могут прийти на тренировку под открытым небом независимо от возраста и уровня подготовки.

Сначала разогреют суставы, выполнят силовые упражнения, укрепят мышцы и подготовят тело к практике. Только после этого перейдут к растяжке, асанам, дыхательным практикам и расслаблению.

Такой формат помогает сделать занятия безопаснее, эффективнее и комфортнее даже для тех, кто никогда раньше не занимался йогой.

С собой коврик, удобную спортивную одежду, воду и, если прохладно, плед.

При сильном дожде тренировка отменяется. Во всех остальных случаях занятие состоится.

Где: Стадион МГУ им. адмирала Невельского (ул. Лейтенанта Шмидта, 20).

Когда: 12 июля в 7.30.

Приморская лаборатория локальной идентичности (12+).

Приморская лаборатория — это цикл лекций, мозговых штурмов, встреч с экспертами и разработки уникальных проектов про Приморский край. За три месяца участники пройдут путь от идеи до реализации физических прототипов продукта. В финале цикла будут выбраны три проекта-победителя, которые получат готовый тираж своей продукции и другие возможности дальнейшей реализации продукта.

На старте у вас может не быть идей и готовых решений, главное — желание создать концептуальный интересный продукт и готовность работать и развиваться!

Очные занятия будут проходить в июле и августе.

Где: Центр содействия развитию молодежи Приморского края (ул. Аксаковская, 12 стр. 2).

Когда: 12 июля в 10.00.

Праздничная программа «День рыбака» (0+).

12 июля жителей и гостей Владивостока ждет один из самых любимых летних праздников Приморья — День рыбака.

Мероприятие объединит гастрономию, музыку, творчество и семейный отдых, познакомив гостей с морскими традициями и вкусами Дальнего Востока. Праздник пройдёт на площадке рядом с Национальным центром «Россия» в Приморском крае.

На протяжении всего дня будет работать гастрономический фудкорт, где свои блюда представят ведущие рестораны и гастропроекты города. Особым событием станет приготовление дальневосточной ухи от компании «Доброфлот», а также поля, на которых шеф-повара поделятся авторскими рецептами блюд из приморских продуктов.

Участники гастрономического фудкорта: «Токио Маркет», «Омлет станция», «ЕДА И ТОЧКА.», «Русский Самовар», «Ух Ты Блин!», «Сладкий Островок», «Пекарня БВ», «Медовый домик», «Пян-Се», «Чи Фань» и Husky Ice.

Фестиваль станет возможностью провести день всей семьёй, попробовать блюда дальневосточной кухни и окунуться в атмосферу настоящего приморского праздника.

Программа гастрономических мастер-классов:

12.00−12.30 — хрустящая камбала с картофелем и крабовым соусом. Кожевин Владимир — шеф-повар сети современного стритфуда «ЕДА И ТОЧКА».

12.45−13.15 — биточки из минтая с чёрным и белым рисом под огуречным соусом. Подрубный Анатолий — шеф-повар сети кафе быстрого питания «НА LAVA'ШЕ».

13.30−14.00 — пельмени с минтаем. Январёв Дмитрий — шеф-повар гастромаркета «Сытый».

14.15−14.45 — дальневосточная окрошка. Мухамедов Азамат — основатель и бренд-шеф кафе «Омлет станция».

15.00−15.30 — кручёная камбала с картофельным пюре и соусом «Три икры». Бельчик Алексей и Мурзагильдина Кристина — шеф-повара сети автокафе «Кофемашина».

15.45−16.15 — дальневосточная скоблянка из кукумарии и кальмара. Хайдаров Абдулла — бренд-шеф сети азиатской кухни «Вжух и Суши».

Праздничную атмосферу дополнят творческие мастер-классы, детская зона, фотовыставка и концертная программа с участием группы «КОИН», группы «Радио Бэнд» и Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Тихоокеанского флота России.

Где: Набережная Спортивной гавани.

Когда: 12 июля в 12.00.

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