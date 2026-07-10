На юге Волгограда уложили асфальт на десяти дворовых проездах

В Красноармейском районе Волгограда подрядной организацией уложено 70% асфальтобетонного покрытия на дворовых проездах. Как уточнили в мэрии, работы выполнены на проспекте Героев Сталинграда у домов № 5, 7, 9, 11 и 29, 35, 37, на улице 50 лет Октября у дома № 3, а также на улице Остравской у домов № 18 и 20.