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Выиграй приз за лучшее путешествие на Дальний Восток или в Арктику

Всероссийский конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток — Земля приключений» направлен на то, чтобы как можно больше наших соотечественников и, возможно, туристов из других стран увидели своими глазами тысячи причин и возможностей отправиться в эти края.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийский конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток — Земля приключений» направлен на то, чтобы как можно больше наших соотечественников и, возможно, туристов из других стран увидели своими глазами тысячи причин и возможностей отправиться в эти края. Увидеть нерпу, побывать на острове Русский, поймать северное сияние или испытать себя — цель не так важна, это путешествие все равно станет одним из самых запоминающихся и драгоценных эпизодов в жизни.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО и инициатор конкурса раскрыл идею конкурса: «Дальний Восток — территория с уникальными природными местами и увлекательными маршрутами. Конкурс “Дальний Восток — Земля приключений” позволяет показать десятки, сотни фильмов о походах — больших и маленьких, героических и смешных. Это возможность рассказать людям о Дальнем Востоке, пригласить их совершить удивительные приключения, увидеть своими глазами то, что видели другие путешественники».

Каждое путешествие не похоже на другие, особенно если вы отправляетесь на Дальний Восток или в Арктику. Снимите свой уникальный опыт на камеру, примите участие в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений» и выиграйте главный приз — 3 миллиона рублей!

В IV конкурсе любительских видеофильмов «Дальний Восток — Земля приключений» пять номинаций.

Победители каждой из номинаций получат по 1 миллиону рублей, награда за вторые места в каждой номинации — 300 тысяч рублей, обладатели третьих мест получат по 200 тысяч рублей.

Предусмотрены призы и подарки и для других участников. В прошлом году, например, в конкурсе были спецноминации «Лучшее детское путешествие», «Неограниченные возможности» и «Лучшее путешествие с морскими обитателями». Свои номинации могут включать в конкурс и главы регионов. В 2025 году в конкурсе была номинация от главы Республики Коми.

Все путешественники, представившие свои работы на конкурс, получают настоящее признание. Фильмы покажут в эфире региональных каналов, а маршруты загрузят на интерактивную карту на сайте.

Кстати, фильмы участников первых двух сезонов можно посмотреть на ОККО.

Участниками конкурса могут стать жители России и Белоруссии, профессиональные путешественники и любители, предпочитающие активные виды отдыха, увлеченные походами, экспедициями и экстремальным туризмом.

Каждый участник может подать на конкурс не более одного видеофильма в каждой номинации.

Один участник не может стать одновременно победителем в номинации «Гран-при» и в любой другой номинации.

Номинации конкурса — «Пешее путешествие», «Водное путешествие», «Зимнее путешествие», «Арктическое путешествие» и «Тропы Победы». Маршрут и съемка фильма могут проходить на территории одного или нескольких регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны России.

Регионы — участники номинации «Арктическое путешествие» — Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область, Ненецкий АО, Республика Коми, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия), Республика Карелия, Ямало-Ненецкий АО.

Участники конкурса, которые хотят подать свои фильмы в номинацию «Тропы Победы», могут снять видеоотчеты о походах и экспедициях к местам боевой славы и подвига русских воинов; местам боев или укреплений, сохранившихся со времен Великой Отечественной и Второй мировой войн. Это могут быть и фильмы о малоизученных памятных местах, связанных с воинской славой России, в том числе с участием поисковиков и реконструкторов.

Для участников конкурса во всех номинациях действует ограничение: нельзя использовать моторную технику. За исключением случаев, когда такая техника необходима, чтобы добраться до точки старта, расположенной в недоступном месте.

Зарегистрироваться на сайте и подать свой фильм можно до 15 января 2027 года включительно. Отбор видеофильмов продлится до 28 февраля 2027 года.

В марте 16 победителей и призеров получат свои награды. Возможно, среди них будете и вы!

Подробности об условиях конкурса и участии ищите на сайте «Путешественникдв.рф».

Поездки, отдых и путешествия в России развиваются и становятся более доступными благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». По всей стране строят новые гостиницы и инфраструктуру, прокладывают маршруты и обучают гидов.

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