Выиграй приз за лучшее путешествие на Дальний Восток или в Арктику

Всероссийский конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток — Земля приключений» направлен на то, чтобы как можно больше наших соотечественников и, возможно, туристов из других стран увидели своими глазами тысячи причин и возможностей отправиться в эти края. Увидеть нерпу, побывать на острове Русский, поймать северное сияние или испытать себя — цель не так важна, это путешествие все равно станет одним из самых запоминающихся и драгоценных эпизодов в жизни.