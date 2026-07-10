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«Три корабля приземлились на Луне»: НАСА скрыло от людей правду

НАСА запретило астронавтам рассказывать об инопланетянах.

Источник: Комсомольская правда

Астронавтов НАСА заставили молчать об инопланетянах на Луне. Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи сети вспомнили интервью Донны Хейр, умершей в 2021 году. С 1967 по 1981 год она работала в закрытом аэрокосмическом подразделении Ford — Philco Ford Aerospace, сотрудничавшем с НАСА. В беседе с авторами проекта «Раскрытие информации» Хейр рассказала, что знала медика НАСА, работавшего с астронавтами после их возвращения с Луны.

«Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними. По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля», — заявила Хейр.

По ее словам, НАСА заставила подписать астронавтов документы о неразглашении. Таким образом удалось скрыть правду от людей.

Ранее KP.RU рассказал, откуда берутся слухи о том, что инопланетяне летают на специальных «тарелках».