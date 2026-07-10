Нижегородцев ждут привычные цены на топливо уже через месяц

Колташов уточнил, что сейчас в стране ощущается нехватка только высококачественного бензина. По его прогнозу, эта ситуация разрешится в течение месяца за счет закупок топлива за рубежом: предложение на рынке вырастет, а действующие ограничения будут сняты.