Нижегородцев ждут привычные цены на топливо уже через месяц

Топливный кризис в России не связан с экономическими причинами и завершится в ближайшее время, а цены на бензин вернутся к нормальным значениям. Об этом в пресс-центре Национальной службы новостей (НСН) заявил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
По словам эксперта, за последние полгода бензин подорожал на 11,58%, что осенью может привести к инфляции из-за роста топливных издержек. Однако летом этот фактор будет незаметен благодаря сезонному урожаю и достаточному обеспечению сельского хозяйства дизельным топливом.
Колташов уточнил, что сейчас в стране ощущается нехватка только высококачественного бензина. По его прогнозу, эта ситуация разрешится в течение месяца за счет закупок топлива за рубежом: предложение на рынке вырастет, а действующие ограничения будут сняты.
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