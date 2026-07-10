Более 14 тысяч жителей Самарской области посетили ярмарку трудоустройства

Участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стали свыше 14 тыс. жителей Самарской области. Мероприятие прошло 26 июня по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.
Всего на 12 площадках свои вакансии представил 161 работодатель. Как отметила ведущий специалист отдела кадров ракетно-космического центра «Прогресс» Татьяна Яковлева, по итогам регионального этапа ярмарки представители предприятия пригласили на собеседование более 20 человек. Соискатели прошли первичные встречи прямо на площадке мероприятия, после чего были приглашены на предприятие. В дальнейшем все они были трудоустроены.
Также на площадке федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства специалисты кадрового центра «Работа России» проводили для участников СВО профориентационные и адаптационные тренинги. Ветераны могли получить консультацию от людей, которые понимают их опыт и помогают адаптироваться к гражданской жизни, определить профессиональные цели и подобрать дальнейшие шаги для трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.