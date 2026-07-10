Более 14 тысяч жителей Самарской области посетили ярмарку трудоустройства

Всего на 12 площадках свои вакансии представил 161 работодатель. Как отметила ведущий специалист отдела кадров ракетно-космического центра «Прогресс» Татьяна Яковлева, по итогам регионального этапа ярмарки представители предприятия пригласили на собеседование более 20 человек. Соискатели прошли первичные встречи прямо на площадке мероприятия, после чего были приглашены на предприятие. В дальнейшем все они были трудоустроены.