На севере Красноярского края открыли цех по переработке мяса домашнего оленя

Вареные и сырокопченые колбасы, сардельки, сосиски, бастурма, копченые ребрышки, юкола и консервы из тушеной оленины: новый цех мясоперераба­ты­вающего комплекса в Дудинке сегодня выпускает уже 40 видов различной продукции. Сырьем для производства служит мясо домашнего северного оленя. Предприятие приобретает его у оленеводов. Покупать приходится много, ведь производственная мощность цеха составляет до 200 тонн сырья в сутки. В планах компании расширить ассортимент до 60 позиций. Компания реализует инвестпроект с участием частных средств и краевой субсидии, а также является резидентом Арктической зоны России. Оценил работу нового цеха глава региона Михаил Котюков. Губернатор отметил его значение для сохранения традиционного уклада коренных народов Таймыра. Оленеводы из числа коренных народов Таймыра сдают мясо — цех делает из него продукт. Опора на традиции и поддержка местных поставщиков — правильный принцип для малого бизнеса в Арктике, — отметил Михаил Котюков.