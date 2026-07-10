Россиянка взыскала с МВД ущерб за ошибку в загранпаспорте

Приморский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Суд взыскал с МВД почти 300 тысяч рублей в пользу местной жительницы. Причина — ошибка в загранпаспорте, из-за которой документ аннулировали, а женщину поместили в камеру временного содержания.
Истцу был выдан заграничный паспорт с технической ошибкой в машиночитаемой строке. Ее выявили, когда женщина проходила пограничный контроль за рубежом. Паспорт аннулировали, саму женщину поместили в камеру временного содержания, а ее несовершеннолетнего сына за отдельную плату препроводили в отель. В течение дня она пыталась урегулировать проблему, связавшись по телефону с посольством РФ, миграционным отделом и туристической фирмой. Спустя время истец вместе с сыном за свой счет вернулись в Россию.
Представитель ответчика просил изменить решение, снизив размер компенсации морального вреда. Он указал, что полиция изготовила новый паспорт и возместила средства, потраченные на несостоявшийся отдых.
Судебная коллегия Приморского краевого суда пришла к выводу, что оснований для снижения размера компенсации морального вреда не имеется.