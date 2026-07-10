Россиянка взыскала с МВД ущерб за ошибку в загранпаспорте

Истцу был выдан заграничный паспорт с технической ошибкой в машиночитаемой строке. Ее выявили, когда женщина проходила пограничный контроль за рубежом. Паспорт аннулировали, саму женщину поместили в камеру временного содержания, а ее несовершеннолетнего сына за отдельную плату препроводили в отель. В течение дня она пыталась урегулировать проблему, связавшись по телефону с посольством РФ, миграционным отделом и туристической фирмой. Спустя время истец вместе с сыном за свой счет вернулись в Россию.