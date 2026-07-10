Центр Калининграда перекроют 12 июля для проведения фестиваля «Велодень»

— с 12.00 до 15.00 на маршруте: ул. Дмитрия Донского, ул. Ген. -фельдм. Румянцева, Московский проспект, ул. Октябрьская, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллея Чемпионов (до первой кольцевой развязки). В обратном направлении — по тому же маршруту. По пути следования помогать сориентироваться участникам будут временные дорожные знаки и волонтеры.