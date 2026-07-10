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Центр Калининграда перекроют 12 июля для проведения фестиваля «Велодень»

Ограничения движения транспорта запланировано на ул. Дмитрия Донского, Московском проспекте, на острове и др.

В воскресенье 12 июля в Калининграде проведут городской велосипедный фестиваль «Велодень». В этот день введут временные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Где и когда введут ограничения:

— с 10.00 до 15.00 на участке ул. Дмитрия Донского от ул. Театральной до пер. Дмитрия Донского;

— с 12.00 до 15.00 на маршруте: ул. Дмитрия Донского, ул. Ген. -фельдм. Румянцева, Московский проспект, ул. Октябрьская, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллея Чемпионов (до первой кольцевой развязки). В обратном направлении — по тому же маршруту. По пути следования помогать сориентироваться участникам будут временные дорожные знаки и волонтеры.

Владельцам авто на время проведения мероприятия рекомендуется переместить автомобили с территории проведения фестиваля.

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