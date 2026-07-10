Колючий люмпен-великан: новый ночной обитатель поселился в Приморском океанариуме

«Колючий люмпен Acantholumpenus mackay обращает на себя внимание прежде всего своим именем. Определение “колючий” эта рыба получила за имеющиеся на её анальном и брюшных плавниках защитные колючки, а название “люмпен” происходит от немецкого слова Lumpen — лоскуты, лохмотья. Некоторые рыбы из семейства люмпеновых несут на голове различные “лохматые” выросты, служащие, скорее всего, для маскировки. Хотя голова колючего люмпена подобных украшений не имеет, его принадлежность к семейству люмпеновых сомнений у биологов не вызывает», — говорится в сообщении.