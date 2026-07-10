Колючий люмпен-великан: новый ночной обитатель поселился в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме поселился необычный новичок — колючий люмпен, доселе не представленный в экспозиции обитателей дальневосточных морей. Этот подводный «великан» — самый крупный представитель своего семейства — предпочитает тишину и сумрак, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.
«Колючий люмпен Acantholumpenus mackay обращает на себя внимание прежде всего своим именем. Определение “колючий” эта рыба получила за имеющиеся на её анальном и брюшных плавниках защитные колючки, а название “люмпен” происходит от немецкого слова Lumpen — лоскуты, лохмотья. Некоторые рыбы из семейства люмпеновых несут на голове различные “лохматые” выросты, служащие, скорее всего, для маскировки. Хотя голова колючего люмпена подобных украшений не имеет, его принадлежность к семейству люмпеновых сомнений у биологов не вызывает», — говорится в сообщении.
Отмечается, что раньше этих рыб причисляли к скорпенообразным, но современные исследования пересмотрели их «родословную»: теперь люмпеновые — часть подотряда бельдюговидных в отряде окунеобразных.
При длине до 60 см колючий люмпен — настоящий рекордсмен среди сородичей, обычно не превышающих 30 см. Он обитает в холодных водах и ведёт уединённый образ жизни. В заливе Петра Великого его часто вылавливают рыбаки и даже продают на рынках, хотя некоторые ошибочно называют «колючей миногой». Между тем, это костная рыба, а не круглоротая, как настоящие миноги.
В океанариуме новосёл чувствует себя как дома: уже освоился и с удовольствием поедает порезанную рыбу и моллюсков.
«Днём люмпен активности почти не проявляет, может зарываться в грунт и часами сидеть неподвижно, а ночью развивает бурную деятельность, плавая по аквариуму», — рассказал старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Анатолий Соколов.
Напомним, новый обитатель холодных морских глубин пополнил коллекцию Приморского океанариума — туда передали равношипого краба, способного жить на глубинах свыше 500 метров. Редкий для экспозиции вид теперь можно увидеть рядом с другими представителями дальневосточной фауны в главном корпусе океанариума.