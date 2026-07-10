Могилевский: вузы в России не намерены отказываться от письменных работ из-за ИИ

Вузы России не собираются отказываться от письменных работ студентов, несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский на заседании управляющего совета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.
«Письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них», — отметил Могилевский.
По его словам, именно поэтому такой формат в большинстве российских вузов, вероятнее всего, сохранится.
Он также подчеркнул, что искусственный интеллект очень быстро меняет повседневную жизнь, а вместе с ней подходы ко всем профессиональным сферам. Могилевский добавил, что Минобрнауки уже адаптирует образовательные программы под новые условия.
В ведомстве работу ведут сразу по двум направлениям. Первое связано с подготовкой отдельного модуля по изучению технологий нейросетей. Второй блок посвящен применению ИИ в конкретных специальностях, по которым обучаются студенты.
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