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Могилевский: вузы в России не намерены отказываться от письменных работ из-за ИИ

Могилевский отметил, что Минобрнауки уже ведет работу по внедрению ИИ в специальности вузов.

Источник: Комсомольская правда

Вузы России не собираются отказываться от письменных работ студентов, несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский на заседании управляющего совета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.

«Письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них», — отметил Могилевский.

По его словам, именно поэтому такой формат в большинстве российских вузов, вероятнее всего, сохранится.

Он также подчеркнул, что искусственный интеллект очень быстро меняет повседневную жизнь, а вместе с ней подходы ко всем профессиональным сферам. Могилевский добавил, что Минобрнауки уже адаптирует образовательные программы под новые условия.

В ведомстве работу ведут сразу по двум направлениям. Первое связано с подготовкой отдельного модуля по изучению технологий нейросетей. Второй блок посвящен применению ИИ в конкретных специальностях, по которым обучаются студенты.

Ранее KP.RU рассказывал, смогут ли ИИ-модели стать заменой живым преподавателям. Детальнее об этом читайте на сайте издания.