Reuters узнал о буме на частные джеты из-за рекордного IPO SpaceX

В районе космодрома SpaceX в Браунсвилле число вылетов выросло на 177% в период IPO компании, отмечает авиационный аналитический портал WINGX. Чартерная компания Mercury Jets вместе с тем сообщила о двузначном росте спроса со стороны руководителей и запросах от тех, кто раньше не летал частными бортами.