Reuters узнал о буме на частные джеты из-за рекордного IPO SpaceX

Выход на IPO SpaceX, а также соответствующие планы Anthropic и OpenAI простимулировали резкий рост спроса на использование частной авиации, сообщает Reuters. Юристы и брокеры фиксируют наплыв клиентов из числа венчурных инвесторов и сотрудников технологических компаний, говорится в публикации.
Авиационный юрист Аманда Апплегейт заявила, что объем новых контрактов на покупку частных джетов вырос на 25%. «Теперь гораздо больше людей могут позволить себе частные перелеты», — пояснила она.
По данным Jetnet, занимающейся анализом авиационной отрасли, число полетов по программам долевого владения выросло на 11,8% за пять месяцев 2026 года, рейсы владельцев частных бортов — на 13,4%. Анонимный калифорнийский брокер отметил в беседе с агентством, что доля tech-клиентов выросла с 20% до 75%.
Компания по предоставлению услуг частных самолетов класса люкс Flexjet сообщила о том, что клиентская база «молодеет». В Jet Linx, предоставляющей услуги частных авиаперевозок, зафиксировали рост продаж в Техасе. Гендиректор компании Джейми Уокер заявил, что цифры «намного превосходят ожидания».
В районе космодрома SpaceX в Браунсвилле число вылетов выросло на 177% в период IPO компании, отмечает авиационный аналитический портал WINGX. Чартерная компания Mercury Jets вместе с тем сообщила о двузначном росте спроса со стороны руководителей и запросах от тех, кто раньше не летал частными бортами.
В начале июня американская аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска провела первичное размещение акций на бирже Nasdaq. Было размещено 555,6 млн акций по фиксированной цене $135 за бумагу. SpaceX благодаря IPO привлекла рекордные $75 млрд, создав беспрецедентное состояние для сотрудников и основателя.
The New York Times писала, что, по оценке инвестиционной платформы Hill.com, IPO SpaceX может сделать более 4,4 тыс. нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, миллионерами. Издание отмечает, что, помимо действующих сотрудников, бумагами владеют и бывшие, которые получили их в рамках компенсационных программ, причем отдельные из них владеют десятками тысяч акций.
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