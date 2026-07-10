Жительница Куйтуна через Платформу обратной связи добилась уборки арматуры с дороги

Жительница поселка Куйтун сообщила на платформу, что после грейдирования на дороге осталась арматура.
— Проезжающие пытались вытащить арматуру своими силами, но не получилось. Надо бы убрать с помощью техники, пока на нее не наткнулся ночью какой-нибудь мотоциклист, — написала заявительница.
Администрация Куйтунского городского поселения отработала обращение: арматуру с проезжей части убрали. Жительница оценила обратную связь через ПОС на пять баллов.
ПОС работает во взаимодействии с порталом Госуслуг. Также перейти на платформу можно через виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» в госпабликах органов власти, в том числе через госпаблик Правительства Иркутской области ВКонтакте.