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Жительница Куйтуна через Платформу обратной связи добилась уборки арматуры с дороги

ПОС создана по поручению Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». С её помощью жители Иркутской области продолжают поднимать вопросы безопасности дорожного движения.

Источник: ТК Город

Жительница поселка Куйтун сообщила на платформу, что после грейдирования на дороге осталась арматура.

— Проезжающие пытались вытащить арматуру своими силами, но не получилось. Надо бы убрать с помощью техники, пока на нее не наткнулся ночью какой-нибудь мотоциклист, — написала заявительница.

Администрация Куйтунского городского поселения отработала обращение: арматуру с проезжей части убрали. Жительница оценила обратную связь через ПОС на пять баллов.

ПОС работает во взаимодействии с порталом Госуслуг. Также перейти на платформу можно через виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» в госпабликах органов власти, в том числе через госпаблик Правительства Иркутской области ВКонтакте.